Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади в Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала одной из ведущих массовой зарядки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Занятие началось 24 августа в 10 утра и продлилось около 20 минут, участие в нём могли принять все желающие.

«Полный заряд энергии. Я считаю, что нужно проводить больше подобных мероприятий, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни. Это важно как для молодежи, так и для более зрелых людей, это развитие тела и духа, и если молодежь будет подключаться к этому с раннего возраста, наш город будет впереди планеты всей», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.



Напомним, в новом сезоне Туктамышева выступит в короткой программе под композицию «Drumming Song» британской рок-группы Florence and the Machine, в произвольной — под «The Hot Sardines» – Caravan.

