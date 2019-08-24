Блокирующий сборной Болгарии по волейболу Гоцев перешёл в «Урал»

Блокирующий сборной Болгарии Светослав Гоцев будет выступать за уфимский «Урал», информирует «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне 28-летний волейболист уже играл в чемпионате России за «Динамо-ЛО». Он набрал 170 очков в 24 матчах, сделав 19 эйсов и 46 блоков. «Динамо-ЛО» добилось лучшего результата в Суперлиге, заняв 9-е место.
По ходу карьеры Светослав также выступал за болгарский «Балканстрой» (2011/12), немецкий «Фридрихсхафен» (2013/14), иранский «Табриз» (2015/16), итальянские клубы «Верона» (2012/13), «Монца» (2014/15) и «Сора» (2016/17), а также «Тур» (2017/18), в составе которого стал чемпионом Франции.
С 2010 года Гоцев регулярно выступает за сборную Болгарии. В нынешнем году он играл за национальную команду в Лиге наций и в олимпийском квалификационном турнире.
«Урал» в минувшем розыгрыше Суперлиги занял восьмое место.
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