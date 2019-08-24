Рекордное число дзюдоистов выступит на чемпионат мира в Токио

Предолимпийский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в сентябре в Токио, станет рекордным по количеству участников, об этом заявил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

«В предстоящем чемпионате мира примет участие рекордное количество спортсменов – 841 дзюдоист, из рекордного количества стран — 147. — В мужском турнире в весовой категории до 66 килограммов будут соревноваться колоссальное количество участников — 92 спортсмена», – приводит слова Барты официальный сайт Международной федерации дзюдо.

В мировом первенстве 2018 года, которое проходило в Баку, приняли участие 800 дзюдоистов из 129 стран.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября.