Ромасенко выиграла серебро ЧМ в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м
Россиянка Олеся Ромасенко заняла второе место на дистанции 200 м в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Сегеде (Венгрия). Спортсменка смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года.
Результат 29-летней россиянки — 49,74 секунды. Победу одержала американка Невин Харрисон (49,30). Призовую тройку замкнула Алёна Ноздрова из Беларуси (49,99).
Ромасенко — бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года и пятикратный серебряный призёр мировых первенств. В её активе бронзовая награда Европейских игр в Минске 2019 года, а также три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов Европы.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 25 августа.
- 24 августа 2019
-
14:33
-
14:00
-
13:27
-
12:57
-
12:28
-
12:03
-
10:17
-
09:51
-
09:08
-
00:10
- 23 августа 2019
-
23:41
-
23:05
-
22:21
-
21:48
-
21:30
-
21:14
-
21:03
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:37
-
19:05
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:00
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
14:27
-
13:42
Партнерский контент