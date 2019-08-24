Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ромасенко выиграла серебро ЧМ в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м

Ромасенко выиграла серебро ЧМ в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Олеся Ромасенко заняла второе место на дистанции 200 м в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Сегеде (Венгрия). Спортсменка смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Результат 29-летней россиянки — 49,74 секунды. Победу одержала американка Невин Харрисон (49,30). Призовую тройку замкнула Алёна Ноздрова из Беларуси (49,99).

Ромасенко — бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года и пятикратный серебряный призёр мировых первенств. В её активе бронзовая награда Европейских игр в Минске 2019 года, а также три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 25 августа.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент