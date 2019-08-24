Россияне завоевали лицензию на Игры-2020 в каноэ-двойках на дистанции 1000 м

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин показали седьмой результат в каноэ-двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио 2020 года. Турнир проходит в Сегеде (Венгрия).
Результат россиян составил 3 минуты 47,80 секунды. Победу одержали китайцы Хао Лю и Хао Ван (3.40,55). Вторыми оказались представители Кубы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (3.41,46). Тройку призёров замкнули бразильцы Эрлон де Соуза Сильва и Исак Кейрос дос Сантос (3.44,34).
Шамшурин — победитель чемпионата мира 2014 года и двукратный бронзовый призёр мирового первенства — 2018. Первухин является бронзовым призёром Олимпиады-2012, также в его активе золотая, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 25 августа.
- 24 августа 2019
-
14:33
-
14:00
-
13:27
-
12:57
-
12:28
-
12:03
-
10:17
-
09:51
-
09:08
-
00:10
- 23 августа 2019
-
23:41
-
23:05
-
22:21
-
21:48
-
21:30
-
21:14
-
21:03
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:37
-
19:05
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:00
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
14:27
-
13:42