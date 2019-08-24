Россияне завоевали лицензию на Игры-2020 в каноэ-двойках на дистанции 1000 м

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин показали седьмой результат в каноэ-двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио 2020 года. Турнир проходит в Сегеде (Венгрия).



Результат россиян составил 3 минуты 47,80 секунды. Победу одержали китайцы Хао Лю и Хао Ван (3.40,55). Вторыми оказались представители Кубы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (3.41,46). Тройку призёров замкнули бразильцы Эрлон де Соуза Сильва и Исак Кейрос дос Сантос (3.44,34).

Шамшурин — победитель чемпионата мира 2014 года и двукратный бронзовый призёр мирового первенства — 2018. Первухин является бронзовым призёром Олимпиады-2012, также в его активе золотая, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 25 августа.