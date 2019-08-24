Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Куршевеле

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева/Девид Нарижный одержал победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Куршевеле (Франция). Шанаева и Нарижный стали единственной парой, получившей от судей более 100 баллов за произвольный танец, и по сумме двух программ опередили французский дуэт Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье.
Третью строчку протокола, несмотря на падение партнёрши в произвольном танце, сохранили россияне Екатерина Каташинская/Александр Васькович.
Также две медали (золото и бронза) России принесли фигуристки Камила Валиева и Майя Хромых, а Андрей Кутовой стал бронзовым призёром соревнований.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Первый этап. Куршевель, Франция
Танцы на льду
1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 163,90
2. Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 161,01.
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 151,65
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