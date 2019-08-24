Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Куршевеле

Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Куршевеле
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева/Девид Нарижный одержал победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Куршевеле (Франция). Шанаева и Нарижный стали единственной парой, получившей от судей более 100 баллов за произвольный танец, и по сумме двух программ опередили французский дуэт Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье.

Третью строчку протокола, несмотря на падение партнёрши в произвольном танце, сохранили россияне Екатерина Каташинская/Александр Васькович.

Также две медали (золото и бронза) России принесли фигуристки Камила Валиева и Майя Хромых, а Андрей Кутовой стал бронзовым призёром соревнований.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Первый этап. Куршевель, Франция
Танцы на льду

1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 163,90
2. Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 161,01.
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 151,65

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент