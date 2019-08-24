Клебо: зимой начнём бороться с Большуновым за более значимые трофеи

Норвежский биатлонист Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал поражение от россиянина Александра Большунова в гонке преследования на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka., по итогам которого определялся победитель многодневки. Большунов выиграл у Клебо 2,1 секунды.
«Не думаю, что многие болели за мою победу в Top Sports Week — это мало что значит. Большунов лукавил, говоря, что он в плохой форме. Скорее, даже в лучшей, чем стоило бы.
Концовка была хаотичной, мы шли вместе, но мне не повезло на последнем спуске перед финишем. Большунов встал за мотоциклистом. Отсидеться у меня бы уже не получилось, я стал атаковать, но не смог должным образом ускориться, попав в сильный поток воздуха за их спинами.
Думаю, это отличный результат. Такой старт был нужен. Я провёл три отличные гонки, а до начала сезона ещё три месяца.
Знаю, что Большунов очень силён. В этом нет никаких сомнений. С нетерпением жду зимы, когда мы начнём бороться за более значимые трофеи. Здесь он показал, что может быть очень быстрым, когда захочет. Что ж, будем бороться», — приводит слова Клебо VG.
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