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Историческое выступление 13-летней Валиевой с высшей оценкой за четверной. Видео

Историческое выступление 13-летней Валиевой с высшей оценкой за четверной. Видео
Другие / Фигурное катание 0

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева с первой попытки стала победительницей этапа юниорского Гран-при. Валиева, занимавшая третье место после короткой программы, в произвольном прокате уверенно справилась с четверным тулупом, сделала каскад из тройных лутца и тулупа, а единственную ошибку допустила на тройном флипе. За произвольную программу Камила получила от судей 138,40 балла, а по сумме двух выступлений стала единственной из участниц, сумевшей превзойти рубеж в 200 баллов.

Кроме того, Валиева стала первой в истории фигуристкой, получившей хотя бы от одного арбитра высшую надбавку за четверной прыжок — «+5». В итоге за свой тулуп в четыре оборота Камила получила 12,49 балла. Ранее высшей оценкой за четверной прыжок в женском одиночном катании было 12,35 балла Александры Трусовой на юниорском чемпионате мира 2019 года.

Видео доступно на странице Первого канала в YouTube.

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