Сидорова осталась за чертой призёров этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже

Канадская спортсменка Алиша Ньюмэн стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже в прыжках с шестом. Ньюмэн стала единственной из легкоатлеток, кому покорилась планка на высоте 4,82 м. Этот результат — личный рекорд канадки. Ещё три спортсменки — гречанка Екатерини Стефаниди, американка Сэнди Моррис и россиянка Анжелика Сидорова — завершили соревнования с результатом 4,75 м. Без призового места осталась Сидорова, сумевшая взять эту высоту только с третьей попытки. Лучший результат россиянки в сезоне-2019 — 4,86.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Париж, Франция

Прыжки с шестом. Женщины

1. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82.

2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75.

3. Сэнди Моррис (США) – 4,75.

4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75.