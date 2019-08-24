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Сидорова осталась за чертой призёров этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже

Сидорова осталась за чертой призёров этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже
Другие / Лёгкая атлетика 0

Канадская спортсменка Алиша Ньюмэн стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже в прыжках с шестом. Ньюмэн стала единственной из легкоатлеток, кому покорилась планка на высоте 4,82 м. Этот результат — личный рекорд канадки. Ещё три спортсменки — гречанка Екатерини Стефаниди, американка Сэнди Моррис и россиянка Анжелика Сидорова — завершили соревнования с результатом 4,75 м. Без призового места осталась Сидорова, сумевшая взять эту высоту только с третьей попытки. Лучший результат россиянки в сезоне-2019 — 4,86.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Париж, Франция
Прыжки с шестом. Женщины

1. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82.
2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75.
3. Сэнди Моррис (США) – 4,75.
4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75.

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