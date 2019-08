Фигуристка Губанова будет кататься под музыку из фильма «17 мгновений весны»

Евгений Рукавицын, тренер российской фигуристки Анастасии Губановой, заявил, что спортсменка будет исполнять произвольную программу на музыку Микаэла Таривердиева из кинофильма «17 мгновений весны».

«Губанова начнёт сезон на втором этапе Кубка России. Короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку „Двое в кафе“ Микаэла Таривердиева из фильма „17 мгновений весны“, – цитирует Рукавицына „Р-Спорт“.

Второй этап Кубка России пройдёт с 9 по 13 октября в Саранске.

Ранее 16-летняя Губанова была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой (Водорезовой) за несоответствие спортивной формы.

Серебряный призёр юниорского Финала Гран-при 2016 года и Финала Кубка России—2018 Губанова тренировалась у Буяновой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала четвёртой, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро.