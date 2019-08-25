Ягудин высмеял российское шоу с собакой-гипнотизёром

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин сделал пародию на одну из программ российского телевидения, где люди под воздействием гипноза падали от взгляда собаки.

«Оказывается, у меня тоже уникальная собака», — написал Ягудин в «Инстаграме».

Ягудин также является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002), двукратным победителем финалов Гран-при. Он введён в Зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры в ноябре 2003 года. Алексей известен «ягудинскими дорожками», выполняемыми на высокой скорости, по замысловатой кривой, с большим количеством зубцовых шагов, сложными движениями рук и корпуса.

Видео доступно на странице Ягудина в «Инстаграме».