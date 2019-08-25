Шесть человек пострадали от удара молнии во время турнира по гольфу в США

На турнире по гольфу в Ист-Лейк (США) от удара молнии пострадали шесть человек.

Как сообщает The Guardian, во время соревнований начался дождь с грозой. Несколько зрителей спрятались под деревьями, в одно из которых ударила молния. От стихии пострадали шесть человек, среди них — один ребёнок. Вскоре стало известно, что их жизни ничего не угрожает.

Игроки были эвакуированы с поля приблизительно за полчаса до происшествия.

Из-за непогоды и инцидента турнир был приостановлен на неопределённый срок. Затем организаторы объявили, что соревнования возобновятся в воскресенье, 25 августа.

Призовой фонд турнира серии PGA Tour составляет $ 15 млн. Лидером турнира на текущий момент является Джастин Томас.

Видео доступно в «Твиттере» Breaking 911.