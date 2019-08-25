Шесть человек пострадали от удара молнии во время турнира по гольфу в США
На турнире по гольфу в Ист-Лейк (США) от удара молнии пострадали шесть человек.
Как сообщает The Guardian, во время соревнований начался дождь с грозой. Несколько зрителей спрятались под деревьями, в одно из которых ударила молния. От стихии пострадали шесть человек, среди них — один ребёнок. Вскоре стало известно, что их жизни ничего не угрожает.
Игроки были эвакуированы с поля приблизительно за полчаса до происшествия.
Из-за непогоды и инцидента турнир был приостановлен на неопределённый срок. Затем организаторы объявили, что соревнования возобновятся в воскресенье, 25 августа.
Призовой фонд турнира серии PGA Tour составляет $ 15 млн. Лидером турнира на текущий момент является Джастин Томас.
Видео доступно в «Твиттере» Breaking 911.
- 25 августа 2019
-
11:53
-
11:41
-
11:00
-
10:22
-
09:31
-
00:31
-
00:09
- 24 августа 2019
-
23:36
-
23:17
-
22:56
-
22:43
-
21:48
-
20:56
-
20:38
-
20:09
-
19:13
-
16:34
-
14:47
-
14:33
-
14:00
-
13:27
-
12:57
-
12:28
-
12:03
-
10:17
-
09:51
-
09:08
-
00:10
- 23 августа 2019
-
23:41
-
23:05
-
22:21
-
21:48
-
21:30
-
21:14
-
21:03
Партнерский контент