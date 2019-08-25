Состав «Газпрома-Югра» пополнил Козлов

Доигровщик Никита Козлов в следующем сезоне будет защищать цвета «Газпрома-Югра», информирует официальный сайт сургутского клуба.

30-летний волейболист на протяжении всей карьеры играл в «Нефтянике» из Оренбурга (2009—2019), с которым три сезона (2014—2017) провёл в Суперлиге.

В прошлом сезоне Козлов был одним из лидеров команды, которая заняла второе место в высшей лиге А. Он показал 44% эффективности в атаке и 47% позитивного приёма.

Ранее стало известно, что либеро Артём Зеленков ушёл из «Газпрома-Югра». Спортсмен начал с сургутской командой предсезонные сборы, однако не подписал контракт. Стороны не договорились по срокам соглашения. В межсезонье Зеленков покинул санкт-петербургский «Зенит».