Состав «Газпрома-Югра» пополнил Козлов
Доигровщик Никита Козлов в следующем сезоне будет защищать цвета «Газпрома-Югра», информирует официальный сайт сургутского клуба.
30-летний волейболист на протяжении всей карьеры играл в «Нефтянике» из Оренбурга (2009—2019), с которым три сезона (2014—2017) провёл в Суперлиге.
В прошлом сезоне Козлов был одним из лидеров команды, которая заняла второе место в высшей лиге А. Он показал 44% эффективности в атаке и 47% позитивного приёма.
Ранее стало известно, что либеро Артём Зеленков ушёл из «Газпрома-Югра». Спортсмен начал с сургутской командой предсезонные сборы, однако не подписал контракт. Стороны не договорились по срокам соглашения. В межсезонье Зеленков покинул санкт-петербургский «Зенит».
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