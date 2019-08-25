Чемпион мира в тройном прыжке Тамго завершил карьеру из-за тяжёлых травм
Чемпион мира 2013 года в тройном прыжке француз Тедди Тамго завершил карьеру.
Как сообщает L'Equipe, 30-летний спортсмен принял такое решение из-за серии тяжёлых травм, среди которых разрыв ахиллова сухожилия и переломы.
Французу принадлежит шестой результат в тройном прыжке в истории (18,04 метра), а также мировой рекорд в помещении (17,92 метра).
В 2010 году Тамго завоевал золотую медаль на чемпионате мира в помещении в Дохе, а в 2013-м — на турнире в Москве. Кроме того, французский легкоатлет является чемпионом Европы — 2011 в помещении и бронзовым призёром ЧЕ-2010 в тройном прыжке.
Ранее на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко) чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял последнее, восьмое место в беге на 110 м с барьерами.
Шубенков стал восьмым в первом старте после травмы, полученной в Рабате
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