Чемпион мира в тройном прыжке Тамго завершил карьеру из-за тяжёлых травм

Чемпион мира 2013 года в тройном прыжке француз Тедди Тамго завершил карьеру.

Как сообщает L'Equipe, 30-летний спортсмен принял такое решение из-за серии тяжёлых травм, среди которых разрыв ахиллова сухожилия и переломы.

Французу принадлежит шестой результат в тройном прыжке в истории (18,04 метра), а также мировой рекорд в помещении (17,92 метра).

В 2010 году Тамго завоевал золотую медаль на чемпионате мира в помещении в Дохе, а в 2013-м — на турнире в Москве. Кроме того, французский легкоатлет является чемпионом Европы — 2011 в помещении и бронзовым призёром ЧЕ-2010 в тройном прыжке.

Ранее на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко) чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял последнее, восьмое место в беге на 110 м с барьерами.