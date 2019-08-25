Шубенков: так медленно я не бегал с 2011 года

Российский бегун Сергей Шубенков прокомментировал свой результат на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, Франция, в беге на 110 м с барьерами. Чемпион мира 2015 года занял восьмое место.
Для Шубенкова этот старт стал первым более чем за два месяца. Сергей не выступал из-за травмы, полученной 16 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате, Марокко.
«Фиксируем рекорд — так медленно я не бегал с 2011 года. И заодно заряжаемся оптимизмом, ведь хуже уже не станет точно. Восьмое место и 13,88», — написал Шубенков в «Инстаграме».
Победителем соревнований в Париже стал американец Дэниэл Робертс. Второе место занял испанец Орландо Ортега. Третьим финишировал ещё один представитель США — Фредди Криттенден.
Запись доступна на странице Шубенкова в «Инстаграме».
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