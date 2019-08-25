Фигуристы Лутфуллин и Тараканова выступят на этапе юниорского Гран-при в США

Стал известен состав участников второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт с 28 по 31 августа в Лейк-Плэсиде (США), сообщает пресс-служба ISU.

В одиночном катании у юношей Россию представят Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В соревнованиях девушек выступят Ксения Синицына и Анастасия Тараканова. В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева/Иван Десятов и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Этап в Лейк-Плэсиде станет первым, на котором выступят спортивные пары. Россия будет представлена тремя дуэтами: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Напомним, на первом этапе Гран-при в Куршевеле российские фигуристы завоевали пять медалей. Победы одержали Камила Валиева и танцевальный дуэт Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.