Надымова выиграла серебро на этапе летнего Гран-при по лыжному двоеборью

Россиянка Стефания Надымова стала серебряным призёром первого этапа летнего Гран-при по лыжному двоеборью, который проходит в Обервизентале (Германия). Победу одержала американка Тара Герати-Моатс, по сумме прыжка с трамплина и гонки на 5 км опередившая Надымову на 1 минуту 48 секунд. На третье место благодаря отличному ходу на лыжероллерах поднялась немка Дженни Новак. Замкнула шестёрку сильнейших россиянка Анастасия Гончарова, показавшая лишь 16-й результат в прыжках с трамплина.

Лыжное двоеборье. Летний Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия

Женщины. К-90 + 5 км

1 (1). Тара Герати-Моатс (США) – 15.49,4.

2 (2). Стефания Надымова (Россия) – отставание 1.48,3.

3 (7). Дженни Новак (Германия) – + 2.34,4…

6 (16). Анастасия Гончарова (Россия) – + 3.06,8.