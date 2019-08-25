Надымова выиграла серебро на этапе летнего Гран-при по лыжному двоеборью

Россиянка Стефания Надымова стала серебряным призёром первого этапа летнего Гран-при по лыжному двоеборью, который проходит в Обервизентале (Германия). Победу одержала американка Тара Герати-Моатс, по сумме прыжка с трамплина и гонки на 5 км опередившая Надымову на 1 минуту 48 секунд. На третье место благодаря отличному ходу на лыжероллерах поднялась немка Дженни Новак. Замкнула шестёрку сильнейших россиянка Анастасия Гончарова, показавшая лишь 16-й результат в прыжках с трамплина.
Лыжное двоеборье. Летний Гран-при. Первый этап. Обервизенталь, Германия
Женщины. К-90 + 5 км
1 (1). Тара Герати-Моатс (США) – 15.49,4.
2 (2). Стефания Надымова (Россия) – отставание 1.48,3.
3 (7). Дженни Новак (Германия) – + 2.34,4…
6 (16). Анастасия Гончарова (Россия) – + 3.06,8.
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