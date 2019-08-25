«Броненосец» стартовал в чемпионате мира класса ТР52 на Майорке

25 августа в Пуэрто Порталз на Майорке стартовали зачётные гонки чемпионата мира в классе ТР52, который входит в серию 52SuperSeries в качестве четвёртого, предпоследнего этапа сезона. По результатам двух состоявшихся гонок команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» идёт седьмой.

После хорошего старта «Броненосец» лидировал на первом отрезке дистанции, но ближе к знаку оказался на левом галсе, а при выходе на огибание был замешан в инциденте и оштрафован. Немецкая Platoon, находясь во внутренней позиции, обезветрила паруса команды под российским флагом, и последняя стала препятствием другим яхтам. Но экипаж «Броненосца» не сдался: выйдя на первый подветренный отрезок предпоследней, команда сумела навязать борьбу соперникам и финишировала пятой

Вторую гонку «Броненосец» провёл ровно, стартовав с середины линии. На дистанции команда балансировала между 5-6-м местами, но на последнем отрезке уступила в скорости и финишировала восьмой. По сумме двух гонок «Броненосец» открыл чемпионат на седьмой строчке.

Ранним лидером зачёта стала одна из двух команд ЮАР «Феникс 2». Действующие чемпионы мира Quantum Racing нестабильно провели день и идут вторыми с преимуществом всего в один пункт к немецкой Platoon.

Соревнования чемпионата мира в классе ТР52 продлятся на Майорке до 29 августа.