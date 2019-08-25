Кинтана выиграл второй этап «Вуэльты», Чернецкий финишировал 26-м

Колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar выиграл второй этап велогонки Гранд-тура «Вуэльта» из Бенидорма в Кальпе. Кинтана преодолел 199,6 км за 5 часов 11 минут и 17 секунд. Преследователи, ирландец Николас Роуч (Sunweb) и словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), финишировали спустя 5 секунд. Лучший из россиян Сергей Чернецкий (Caja Rural-Seguros) занял 26-е место.
В общем зачёте лидером стал Роуч. Чернецкий занимает 49-е место.
Велошоссе. Гранд-тур «Вуэльта». Второй этап. Бенидорм – Кальпе. 199,6 км
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 5:11.17.
2. Николас Роуч (Ирландия, Sunweb) – отставание 0.05.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же отставание…
26. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 1.43…
81. Павел Кочетков (Россия, Katusha Alpecin) — +7.30…
107. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) — +9.51.
Общий зачёт после двух этапов
1. Николас Роуч (Ирландия, Sunweb) – 5:26.12.
2. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – + 0.02.
3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First) – + 0.08…
49. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 2.19…
86. Павел Кочетков (Россия, Katusha Alpecin) — +8.16…
110. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) — +10.20.
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