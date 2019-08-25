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Туктамышева — о двух тройных акселях в программе: нужно идти на опережение

Туктамышева — о двух тройных акселях в программе: нужно идти на опережение
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что в сезоне-2019/20 будет прыгать два тройных акселя в произвольной программе.

«Идея с двумя акселями в произвольной программе возникла ещё весной, перед чемпионатом мира. Когда я на тренировке впервые сделала два тройных акселя, то поняла, что это реально. Раньше это было тяжеловато, но в хороших кондициях в конце сезона я это смогла сделать и поняла. Начали тренировать, и в июле у меня тоже получалось это делать, и, начиная этот сезон, уже знала, что у меня будет два акселя. Я себе чётко поставила эту задачу с учётом технической составляющей женского фигурного катания, нужно идти на опережение. Да и самой интересно посмотреть, смогу или нет, почувствовать свои возможности, узнать, каково это. Мне очень интересно, предвкушаю этот сезон, хотя, конечно, есть доля волнения, потому что два акселя – это более инновационная программа», — сказала Туктамышева пресс-службе ФФККР.

Также фигуристка поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Хочется также кайфануть. Помню начало прошлого сезона, каким оно было ярким. Хочется не зацикливаться на ошибках, а знать, что всё хорошо и программы хорошие. Остаётся только их классно катать и наслаждаться этим. И попасть на Европу и на мир было бы неплохо», — сказала Елизавета.

В сезоне-2018/19 фигуристка заняла третье место в финале Гран-при и стала бронзовым призёром командного чемпионата мира.

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