Российские волейболистки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы. В матче второго тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова нанесли поражение команде Швейцарии со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:9). Россиянки с трудом вытащили первую партию, а в дальнейшем постепенно усиливали свою игру, разгромив соперниц в 3-м сете.

Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, принёсшая российской команде 17 очков. 12 баллов на счету Ирины Воронковой (2 из них эйсы), 10 очков (3 из них на блоке) набрала Ксения Парубец. 5 результативных блоков поставила Екатерина Ефимова.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России первый групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.

Следующим соперником сборной России станет команда Германии. Матч состоится завтра, 26 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия

Группа D. Второй тур

Россия – Швейцария — 3:0 (28:26, 25:19, 25:9).