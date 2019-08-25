Российские волейболисты разгромили команду США на юниорском ЧМ в Тунисе
Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на чемпионате мира U19, который проходит в Тунисе. В четвёртом матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде США со счётом 3:0 (25:12, 25:19, 25:12). Самым результативным в составе сборной России стал диагональный Роман Мурашко, принесший команде 18 очков (из них 7 эйсов и 2 блока).
Ранее в стартовом матче в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), а затем нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1) и Нигерии (3:0). Россияне уверенно заняли первое место в подгруппе и вышли в 1/8 финала.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
Группа D. Четвёртый тур
Россия – США — 3:0 (25:12, 25:19, 25:12).
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