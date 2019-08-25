Ягудин поинтересовался у Загитовой, какой цвет ему подойдёт
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин задал неожиданный вопрос Алине Загитовой в комментариях на странице фигуристки в «Инстаграме».
Алина вспомнила свой недавний визит в Дом красоты японской косметической компании Shiseido, лицом которой она является. Алексей под впечатлением от красивых фотографий поинтересовался у девушки, какой цвет ему подойдёт. При этом Ягудин не уточнил, о каком именно косметическом средстве идёт речь.
Поклонники фигуристки вступили в дискуссию с Алексеем, предлагая ему в основном различные оттенки помады. Некоторые безапелляционно заявили, что спортсмен не нуждается ни в какой косметике. Нашлись и те, кто припомнил Ягудину не самые лестные высказывания об Алине.
Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
- 25 августа 2019
-
23:24
-
23:02
-
22:52
-
22:42
-
22:06
-
20:35
-
20:25
-
19:52
-
19:38
-
19:21
-
18:23
-
17:54
-
17:28
-
16:59
-
15:55
-
15:25
-
14:22
-
13:41
-
12:58
-
11:53
-
11:41
-
11:00
-
10:22
-
09:31
-
00:31
-
00:09
- 24 августа 2019
-
23:36
-
23:17
-
22:56
-
22:43
-
21:48
-
20:56
-
20:38
-
20:09
-
19:13
Партнерский контент