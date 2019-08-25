Ягудин поинтересовался у Загитовой, какой цвет ему подойдёт

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин задал неожиданный вопрос Алине Загитовой в комментариях на странице фигуристки в «Инстаграме».

Алина вспомнила свой недавний визит в Дом красоты японской косметической компании Shiseido, лицом которой она является. Алексей под впечатлением от красивых фотографий поинтересовался у девушки, какой цвет ему подойдёт. При этом Ягудин не уточнил, о каком именно косметическом средстве идёт речь.

Поклонники фигуристки вступили в дискуссию с Алексеем, предлагая ему в основном различные оттенки помады. Некоторые безапелляционно заявили, что спортсмен не нуждается ни в какой косметике. Нашлись и те, кто припомнил Ягудину не самые лестные высказывания об Алине.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.