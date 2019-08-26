Блокирующая Фетисова больше не сыграет на ЧЕ-2019

Центральная блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова больше не сыграет на чемпионате Европы. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков, у спортсменки обнаружен аппендицит и требуется операция.
Фетисова провела только один матч континентального первенства, сыграв против команды Беларуси (3:0). Ирина стала лучшим игроком матча на блоке, поставив 4 результативных блока. Во встрече со Швейцарией (3:0) Фетисова на площадку уже не вышла.
24-летняя Фетисова в национальной команде с 2014 года. В 2015 году стала чемпионкой Европы. В 2014 и 2015 годах – призёром Гран-при.
В чемпионате Европы – 2019 впервые участвуют 24 команды, а соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России первый групповой этап проводит в столице Словакии городе Братиславе.
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