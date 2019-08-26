Россиянин Пуляев неожиданно проиграл в 1/16 финала чемпионата мира по дзюдо

Бронзовый призёр Олимпийских игр российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Токио (Япония), победив представительницу Азербайджана Александру-Ларису Флориан.

Михаил Пуляев и Алеся Кузнецова свои стартовые поединки проиграли и не смогут продолжить борьбу за награды. Трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира Пуляев (до 66 кг) в 1/16 финала уступил Артуру Те из Киргизии.

Кузнецова (до 52 кг) не смогла сломить сопротивление Пак Та Соль из Южной Кореи.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей. Ранее стало известно, что в турнире примет участие рекордное число спортсменов – 841 дзюдоист.