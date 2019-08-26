Панков: российские волейболистки опять не очень хорошо начали матч

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с командой Швейцарии со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:9).

«Мы опять не очень хорошо начали матч, но затем игра пошла по нашему сценарию. Самое важное — мы победили. Это было нашей главной целью», — приводит слова Панкова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В первом туре россиянки победили команду Беларуси. Следующим соперником сборной России станет команда Германии. Встреча состоится сегодня, 26 августа.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.