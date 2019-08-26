За Полярным кругом прошёл турнир по сёрфингу и каякингу с участием Легкова

В минувшие выходные в заполярном посёлке Никель на берегу реки Шуонийоки в Мурманской области прошёл масштабный фестиваль «Северный ветер», посвящённый 75-летию освобождения войсками Красной армии Северной Норвегии. Главным событием фестиваля, прошедшем при поддержке компании «Норникель», стали международные соревнования по САП-сёрфингу и каякингу. Почётным гостем стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

Профессионалы и любители из разных стран приняли участие в двух дисциплинах САП-сёрфинга (марафон и спринт).

Местный спортсмен Дмитрий Борисов только год назад встал на доску, а теперь занял третье место на длинной дистанции, и одержал яркую победу в спринтерской гонке.

«Всё круто, мышцы горят, я устал безумно, но счастлив. Это лучший фестиваль, который я помню за свою жизнь в Никеле — а живу я здесь все 30 лет. «Держи баланс» в прошлом году, сейчас — «Северный ветер». Это лучшие фесты, которые здесь проходили. Надеюсь, мы будем повторять в будущем эти мероприятия», — сказал Борисов.



Соревнования девушек уверенно выиграла мастер спорта международного класса по гребле, абсолютная чемпионка России по САП Елена Терехова, которая высоко оценила уровень конкуренции и атмосферу на фестивале: «Северный ветер — это круто. Это тепло и масса положительных эмоций, которые нельзя купить за деньги. Поэтому я безумно рада, что я здесь, в Никеле. И мне было очень интересно сюда приехать».



Самым ярким эпизодом женских соревнований стала гонка на короткой воде. Виктория Бердникова и Евгения Прохоренко показали гостям «Северного ветра» настоящее шоу на финише, практически сталкивая носы своих досок. «У меня вообще такое в первый раз, чтобы я шла с кем-то так впритирку, — поделилась впечатлениями Евгения Прохоренко, которая по итогу взяла бронзу и в марафоне, и в спринте. — Выложилась на полную, прям эмоции зашкаливают. Третьему месту я тоже рада».

Специальным гостем «Северного ветра» стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Легендарный спортсмен много общался с участниками фестиваля и был задействован во всех активностях.

«Очень много разных направлений, и всё вяжется в одно дело», — подчеркнул Александр Легков. — Мне приятно присутствовать здесь вместе с жителями Мурманской области, почувствовать этот адреналин, эмоции, поучаствовать в творчестве, рассказать, как и что у меня было в спорте. Пускай фестиваль с каждым годом разрастается. Нужно рассказывать всем, что есть такой «Северный ветер». И тогда здесь будет огромное количество гостей, что уставать ещё будете».



Следующий международный фестиваль «Северный ветер» в Никеле планируется провести летом следующего года.