Туктамышева поменяла музыку для новой короткой программы

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что поменяла музыку для своей новой короткой программы. Ранее спортсменка планировала выступать под песню Drumming Song британской группы Florence and the Machine.

«Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку Drumming Song. Я объявила об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, который уже давно в фигурном катании.



Программа получилась очень крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, только под Oblivion Астора Пьяццоллы. Всё очень классно легло. Новая короткая мне тоже нравится. Но то, что первоначально поставила Ше-Линн, было очень круто, насыщенно. Не зря её считают одним из лучших хореографов-постановщиков в мире», – сказала Туктамышева в интервью пресс-службе ФФККР.