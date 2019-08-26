Лидеры мирового рейтинга примут участие в чемпионате России по аквабайку

С 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан в Казани состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

«Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине «аквабайк» и определит сильнейших в рейтинговой таблице. Для спортсменов, выступающих на международном уровне, соревнования также станут очередной проверкой и подготовкой перед предстоящими международными выступлениями. До конца года состоится ещё 3 этапа чемпионата мира (в Китае, Индии и ОАЭ) и 1 этап чемпионата Европы (в Португалии)»,– сказал Михаил Ершов, главный организатор чемпионата, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку.

В дисциплине «фристайл» (демонстрация трюков) российская команда – одна из сильнейших в мире. В Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира; Арсений Матанцев (Москва), обладатель кубка России этого года и лидер текущего российского рейтинга; Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на чемпионате Европы-2019.

На чемпионате России в Казани также будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов). Здесь среди участников также есть спортсмены, заявившие о себе на международной арене: в 2017 году на пьедестал чемпионата Европы поднялись петербуржцы Дмитрий Цуков (первое место) и Александр Кабатов (третье).

В программе чемпионата также предусмотрены соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

Организаторами соревнований являются коммуникационная и продакшен-группа «Russian Extreme Machine», Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Правительства Республики Татарстан. Генеральным партнёром чемпионата России по аквабайку 2019 выступает инвестиционная группа Marathon Group.