Кузютина вышла в финал чемпионата мира по дзюдо в Токио

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, вышла в финал чемпионата мира в Токио (Япония). В ходе соревнований она победила представительницу Азербайджана Александру-Ларису Флориан, итальянку Одетте Джуффриду, бельгийку Шарлин ван Сник и француженку Амандин Бушар.

В финале россиянка встретится с японкой Утой Абэ.

Ранее россияне Михаил Пуляев и Алеся Кузнецова проиграли свои стартовые поединки. Пуляев (до 66 кг) в 1/16 финала уступил Артуру Те из Киргизии, Кузнецова (до 52 кг) не смогла сломить сопротивление Пак Та Соль из Южной Кореи.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.