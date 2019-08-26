Кузютина вышла в финал чемпионата мира по дзюдо в Токио
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, вышла в финал чемпионата мира в Токио (Япония). В ходе соревнований она победила представительницу Азербайджана Александру-Ларису Флориан, итальянку Одетте Джуффриду, бельгийку Шарлин ван Сник и француженку Амандин Бушар.
В финале россиянка встретится с японкой Утой Абэ.
Ранее россияне Михаил Пуляев и Алеся Кузнецова проиграли свои стартовые поединки. Пуляев (до 66 кг) в 1/16 финала уступил Артуру Те из Киргизии, Кузнецова (до 52 кг) не смогла сломить сопротивление Пак Та Соль из Южной Кореи.
Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.
Россиянин Пуляев неожиданно проиграл в 1/16 финала чемпионата мира по дзюдо
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