Альминова успешно начала сезон на Кубке Московской области

Чемпионка Европы в помещении в беге на 1500 метров Анна Альминова успешно начала сезон, сообщает «Лёгкая атлетика России». В рамках Кубка Московской области на дистанции 3000 метров Альминова показала результат 8.49,3. Отметим, что на соревнованиях спортсменка выступала вне конкурса.