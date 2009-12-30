Альминова успешно начала сезон на Кубке Московской области
Чемпионка Европы в помещении в беге на 1500 метров Анна Альминова успешно начала сезон, сообщает «Лёгкая атлетика России». В рамках Кубка Московской области на дистанции 3000 метров Альминова показала результат 8.49,3. Отметим, что на соревнованиях спортсменка выступала вне конкурса.
- 19 декабря 2019
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