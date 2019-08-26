Кузютина стала серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года 30-летняя российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, в финале чемпионата мира в Токио (Япония) «иппоном» проиграла 19-летней хозяйке соревнований Уте Абэ. Японка защитила титул чемпионки мира.

В ходе соревнований россиянка победила представительницу Азербайджана Александру-Ларису Флориан, итальянку Одетте Джуффриду, бельгийку Шарлин ван Сник и француженку Амандин Бушар.

Бронзовым призёрами стали Майлинда Кельменди из Косово и японка Аи Сисимэ.

Россияне Михаил Пуляев (до 66 кг) и Алеся Кузнецова (до 52 кг) проиграли свои стартовые поединки.



Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.