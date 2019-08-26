Мать лыжницы Карлссон — о падении дочери: это могло закончить её карьеру

Мия Карлссон, мама и менеджер шведской лыжницы Фриды Карлссон, прокомментировала сход дочери с масс-старта на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka из-за неисправных лыжероллеров. В ходе соревнований спортсменка вылетела с трассы и врезалась в забор.



«Это могло закончить её карьеру. Фрида могла сломать шею в той ситуации. Покрытие там очень жёсткое, и Фриде ещё повезло упасть в траву. Всё могло быть гораздо хуже. Адреналина было так много, что Фрида вообще не чувствовала боли», — приводит слова Мии Карлссон Aftonbladet.

По словам матери лыжницы, у Фриды остались синяки на шее и локтях.

Повреждение из-за некачественных лыжеролерров получил и россиянин Александр Большунов. Он упал на скорости около 60 км/ч, получив многочисленные ушибы и ссадины.