Фигурист Алиев: пишу очень много стихов. Меня это успокаивает

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в Москве, российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что пишет стихи.

«Я слушаю музыку, не всю подряд, а только ту, которая ласкает душу. Я сам пишу очень много стихов. Меня это успокаивает.

Всё, что накопилось у меня внутри, а у каждого есть какие-то проблемы, которые попадают вовнутрь, я всё это перекладываю на лист бумаги и освобождаюсь от своих внутренних преград. Может, это как-то мне помогает цвести внутри себя.

Я бы себе пожелал оставаться самим собой и видеть ту цель, которая заложена внутри меня», – сказал Алиев пресс-службе ФФККР.

На чемпионате России – 2019 в Саранске Алиев занял пятое место, не сумев отобраться на чемпионаты Европы и мира.