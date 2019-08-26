Фигурист Алиев: пишу очень много стихов. Меня это успокаивает
Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в Москве, российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что пишет стихи.
«Я слушаю музыку, не всю подряд, а только ту, которая ласкает душу. Я сам пишу очень много стихов. Меня это успокаивает.
Всё, что накопилось у меня внутри, а у каждого есть какие-то проблемы, которые попадают вовнутрь, я всё это перекладываю на лист бумаги и освобождаюсь от своих внутренних преград. Может, это как-то мне помогает цвести внутри себя.
Я бы себе пожелал оставаться самим собой и видеть ту цель, которая заложена внутри меня», – сказал Алиев пресс-службе ФФККР.
На чемпионате России – 2019 в Саранске Алиев занял пятое место, не сумев отобраться на чемпионаты Европы и мира.
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