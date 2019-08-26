Беннетт выиграл третий этап «Вуэльты», Кузнецов финишировал 18-м

Ирландский гонщик Bora-Hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на третьем этапа велогонки «Вуэльта», выиграв спринтерский финиш. Беннетт преодолел 188 км за 4 часа 25 минут и 2 секунды. Россиянин Вячеслав Кузнецов из Katusha-Alpecin пересёк финишную черту 18-м.
Лидерство в общем зачёте сохранил ирландец Николас Роуч.
Велошоссе. «Вуэльта». 3-й этап. Иби – Аликанте, 188 км
1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 4.25,02
2. Эдвард Тёнс (Бельгия, Trek Segafredo) – то же время
3. Лука Мезгец (Словения, Mitchelton-Scott) – то же время…
18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время…
90. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – то же время…
141. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время.
Общий зачёт после трёх этапов
1. Николас Роуч (Ирландия, Sunweb) – 9:51.14
2. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar ) – отставание 0.02.
3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First Pro Cycling) — +0.08…
49. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro) – +2.19…
84. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +8.16…
105. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +10.20
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