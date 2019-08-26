Гимнастка Мустафина не выступит на чемпионате мира в Штутгарте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Алия Мустафина призналась, что не выступит на чемпионате мира в Штутгарте, так как ход её восстановления после травмы не позволяет ей участвовать в крупных соревнованиях.

«Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира. В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией.

Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень хотела. Я была в очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не смогла поехать», — приводит слова Мустафиной Olimpic Channel.