Кузютина: проигрывать можно по-разному, но чтобы так глупо

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российская дзюдоистка Наталья Кузютина считает поражение в финале чемпионата мира в Токио от японки Уте Абэ результатом своей глупой ошибки.

В самом начале решающей схватки обе спортсменки оказались в обоюдном захвате. Абэ заступила за край татами, что могло стоить ей замечания. Кузютина в ожидании действий рефери не стала срывать захват японки, чем соперница молниеносно воспользовалась.

«Не ожидала, что схватка закончится так — была уверена, что судья даст „мате“. Но это была моя ошибка — я расстроилась и позволила сопернице провести атаку, хотя надо было продолжать схватку. Я пока не могу принять это поражение, проигрывать можно по-разному, а мне в финале не удалось проявить себя. Думаю, только через какое-то время я осознаю, что это — мой лучший результат после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Я была готова к встрече с Абэ, очень хотела этой схватки, ведь мы не боролись с ней на соревнованиях, только на тренировочных лагерях. Пусть бы я проиграла, но я проявила бы свои бойцовские качества. Но чтобы проиграть так глупо", — приводит слова Кузютиной ТАСС.

Кузютина напомнила, что её главной целью является Олимпиада-2020 в Токио.

«Я не думаю о рейтинге, я думаю об Играх — это моя главная цель, я очень хочу вернуться сюда через год. Здесь просто классная атмосфера, японские болельщики поддерживают всех спортсменов, не только своих. Это для меня было репетицией к Олимпиаде, я поняла, как буду бороться на родине дзюдо. Здесь царит дух дзюдо, здесь замечательная атмосфера, а суши я могу есть каждый день — это моя любимая еда. В организации всё четко, японцы кропотливо относятся ко всему, всё по номеркам, ничего искать не приходится», — сказала Кузютина.

Кузютина стала первой спортсменкой в истории сборной России, сумевшей завоевать серебряную медаль на чемпионатах мира. Единственной советской дзюдоисткой, завоевавшей медаль чемпионата мира, была Елена Петрова, став второй в весовой категории до 61 кг в 1989 году.