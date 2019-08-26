Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив Германии

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В матче третьего тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова уступили команде Германии со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15).

Самым результативными игроками матча стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, принесшие российской команде по 19 очков. 16 баллов на счету Ирины Королёвой, поставившей 7 результативных блоков. 3 эйса подала Екатерина Ефимова.

Ранее сборная России одержала две победы в трёх партиях над командами Беларуси и Швейцарии. По итогам группового этапа по 4 команды из каждой шестёрки выходят в 1/8 финала.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.

Следующим соперником сборной России станет команда Испании. Матч состоится завтра, 27 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия

Группа D. Третий тур

Германия – Россия – 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).