Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив Германии

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В матче третьего тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова уступили команде Германии со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15).
Самым результативными игроками матча стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, принесшие российской команде по 19 очков. 16 баллов на счету Ирины Королёвой, поставившей 7 результативных блоков. 3 эйса подала Екатерина Ефимова.
Ранее сборная России одержала две победы в трёх партиях над командами Беларуси и Швейцарии. По итогам группового этапа по 4 команды из каждой шестёрки выходят в 1/8 финала.
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.
Следующим соперником сборной России станет команда Испании. Матч состоится завтра, 27 августа.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия
Группа D. Третий тур
Германия – Россия – 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).
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