Павлюченко: Тарасова с нами работает как хореограф-постановщик

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в спортивной паре с Денисом Ходыкиным, рассказала о работе с известным тренером Татьяной Тарасовой.
«В этом сезоне Татьяна Анатольевна Тарасова с нами работает как хореограф-постановщик. Ранее мы тоже сотрудничали с ней, но не в таком большом объёме. В прошлом сезоне мы работали над дорожкой, и она нам в этом помогала.
Согласна ли с Татьяной Анатольевной, что в моём характере катать короткую программу с ошибками, а произвольную — идеально? После короткой я просто стараюсь абстрагироваться и делать молча всю работу.
Мне всегда очень интересно, что говорит Татьяна Анатольевна. Хочу сказать ей огромное спасибо, что она с нами работает. Когда я была маленькой, то могла лишь мечтать, что со многими тренерами познакомлюсь в реальной жизни. А здесь ты стоишь рядом, и они тебе дают советы и указания», — приводит слова Павлюченко Sport24.
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Павлюченко.
Павлюченко и Ходыкин — чемпионы мира среди юниоров – 2018, участники взрослого финала Гран-при — 2018
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