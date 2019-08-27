Иффланд и Хант победили в общём зачёте мировой серии Red Bull Cliff Diving

В Мостаре (Босния и Герцеговина) прошёл этап мировой серии по клифф-дайвингу — Red Bull Cliff Diving. В женских соревнованиях шестую победу подряд одержала австралийка Рианна Иффланд. Это позволило ей досрочно получить четвёртый в карьере трофей Короля Кахекили.



У мужчин после травмы вернулся румын Константин Поповичи и сразу же подтвердил закономерность своей победы в Дублине: он во второй раз смог обогнать фаворита Гэри Ханта (Великобритания).



Поповичи повторил рекорд Ханта, получив от судей все оценки 10 баллов. Гэри по итогам этапа также досрочно стал победителем общего зачёта.



Red Bull Cliff Diving. Шестой этап, Мостар, Босния и Герцеговина

Мужчины

1. Константин Поповичи (Румыния) – 448,90.

2. Гэри Хант (Великобритания) – 426,90.

3. Джонатан Паредес (Мексика) – 416,45.



Женщины

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 358,05.

2. Элеанор Таунсенд Смарт (США) — 288,90.

3. Лизанн Ричард (Канада) – 284,70.



Общий зачёт. Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 960.

2. Джонатан Паредес (Мексика) – 590.

3. Энди Джонс (США) – 450.



Женщины

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 1000.

2. Джессика Маккалэй (Великобритания) – 540.

3. Яна Нестерова (Беларусь) — 510.

Финальный этап мировой серии пройдёт в Бильбао (Испания).