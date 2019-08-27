Медведева: очень сильно скучаю по России

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Канаде, где она тренируется под руководством Брайана Орсера.

«В Канаде я уже чувствую себя как дома, это, естественно, важно в плане работы. Я привыкла к людям, которые меня окружают. Английский язык у меня на базовом уровне, поэтому я иногда не могу с точностью передать все свои чувства. Я правда очень сильно скучаю по России, но моя жизненная ситуация благополучная, я могу побывать и там, и там.

Я скучаю по Москве, это мой город, я тут родилась. Но также люблю путешествовать, готова тратить средства и время на новые города. А когда меня нет в Москве, я думаю о ней. У меня тут есть любимые места, я могу одна, например, пойти в любимое кафе.

Машину я не вожу. Пока даже не пыталась, но когда-нибудь попробую. В Канаде машина очень нужна.

Мы живём в апартаментах с красивыми видами, я живу с мамой, но за рулём она. Я постоянно хожу в магазины, раз в два дня. Готовлю себе сама, а убираюсь с мамой. Я вообще неплохо готовлю, мне постоянно нужна свежая пища, так как я слежу за питанием. Такой вот у нас быт", — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная.

Евгений также рассказала о новой произвольной программе, которая была поставлена на музыку из фильма «Мемуары гейши».

«Произвольная программа — это программа моей мечты, я всё время чувствовала, что где-то не доросла, не поняла историю. Когда я впервые показала программу Брайану, он сказал, что это моя лучшая программа. Это меня воодушевило», — призналась фигуристка.