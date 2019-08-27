Медведева: пробовала четверной сальхов на японском шоу, но его не показали

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе над четверным сальховом.
«Похвастать выполнением четверного сальхова я пока не могу. На тренировках я постоянно тренирую его минимум по 40 минут. Я пробовала четверной сальхов на одном из японских шоу, но его не показали», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная.
Евгения также поделилась впечатлениями от Японии.
«Япония — просто потрясающая страна, которой восхищаются все фигуристы. Там абсолютно другая обстановка и энергетика на соревнованиях. В Японии встречают одинаково и своих ребят, и наших. Мы ждём встречи именно в Японии. Жить в Японии нам бы было сложно, потому что всё отличается: и стиль жизни, и ритм. Но ездить туда мы любим. Мы обмениваемся положительной энергией со всеми», — сказала фигуристка.
- 27 августа 2019
-
11:56
-
11:33
-
10:53
-
10:15
-
09:42
-
09:28
- 26 августа 2019
-
23:47
-
23:14
-
22:42
-
22:30
-
21:42
-
20:59
-
19:44
-
19:15
-
19:15
-
18:54
-
18:25
-
17:29
-
16:29
-
15:43
-
14:53
-
14:33
-
14:08
-
12:29
-
11:28
-
10:34
-
10:27
-
09:37
-
09:32
-
09:24
-
00:56
-
00:43
- 25 августа 2019
-
23:24
-
23:02
-
22:52