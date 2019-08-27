Медведева: пробовала четверной сальхов на японском шоу, но его не показали

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе над четверным сальховом.

«Похвастать выполнением четверного сальхова я пока не могу. На тренировках я постоянно тренирую его минимум по 40 минут. Я пробовала четверной сальхов на одном из японских шоу, но его не показали», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная.

Евгения также поделилась впечатлениями от Японии.

«Япония — просто потрясающая страна, которой восхищаются все фигуристы. Там абсолютно другая обстановка и энергетика на соревнованиях. В Японии встречают одинаково и своих ребят, и наших. Мы ждём встречи именно в Японии. Жить в Японии нам бы было сложно, потому что всё отличается: и стиль жизни, и ритм. Но ездить туда мы любим. Мы обмениваемся положительной энергией со всеми», — сказала фигуристка.