Трефилов покинет пост главного тренера «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов покинет свой пост и станет почётным президентом краснодарского гандбольного клуба.
«Буду присутствовать на тренировках, буду помогать команде. Но я пока сам ещё не понимаю, в чём будет заключаться моя работа. Но я хочу принести пользу «Кубани», это мой клуб, моя родина. Сегодня я в кубанском окопе, буду болеть за Кубань всё равно, в каком бы качестве не было. Всем готов помогать. Хотелось бы помочь таким командами, как Майкоп, Ижевск, Уфа, Подмосковье. Если, конечно, тренеры захотят», — цитирует Трефилова «Комсомольская правда — Краснодар».
5 августа 63-летний Трефилов, в феврале перенесший операцию на сердце, покинул пост главного тренера женской национальной команды и перешёл на должность вице-президента Федерации гандбола России. Место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин.
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