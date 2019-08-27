Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Токио

Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) в весовой категории до 73 кг. В полуфинале он потерпел поражения от японца Сехэя Оно, а в схватке за бронзу оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды.

Муса Могушков в 1/16 финала проиграл азербайджанцу Хидаяту Гейдарову.

Дарья Межецкая (до 57 кг) в поединке за выход в полуфинал уступила олимпийской чемпионке 2016 года бразильянке Рафаэле Силве. В утешительном поединке за право сразиться за бронзовую медаль россиянка проиграла Юлии Ковальчик из Польши.

Россиянка Анастасия Конкина уступила во втором круге канадке Кристе Дегучи.

Вчера, 26 августа, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года 30-летняя российская дзюдоистка Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг, в финале чемпионата мира «иппоном» проиграла японке Уте Абэ.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября.