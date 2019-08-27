Далалоян, Ельцов и Белявский победили на Кубке России по спортивной гимнастике

Артур Далалоян, Сергей Ельцов и Давид Белявский одержали победы во вторник в отдельных дисциплинах на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходил в Пензе.

Далалоян с результатом 14,633 балла выиграл соревнования в опорном прыжке. Второе место занял Андрей Маколов (14,483), третьим стал Дмитрий Ланкин (14,416).

Ельцов одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях (14,933), Далалоян (14,833) – второй, Белявский (14,833) — третий.



В упражнениях на перекладине с результатом 14,433 балла победителем стал Белявский. Второе место занял Ельцов (14,400). Бронза у Нагорного (14,266).



У женщин Яна Ворона с результатом 14,300 балла первенствовала в упражнениях на бревне. Аналогичную оценку получила и Елена Герасимова (14,300), которая стала второй. Владислава Уразова (14,233) — третья.

В вольных упражнениях первое место заняла Уразова (14,333), Герасимова (13,633) показала второй результат, Лилия Ахаимова (13,600) — третий.