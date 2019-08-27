Первенство России по парусному спорту стартует 28 августа в Петербурге

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга с 28 августа по 1 сентября пройдёт первенство России по парусному спорту в международных классах: «Лазер 4,7», «420», «29-й», «Техно», «RS:X» и «Накра 15».

По итогам соревнований в акватории Невской губы будут определены составы сборных в соответствующих классах, которые будут представлять Россию на международных регатах в 2020 году.

Ожидается, что в регате примут участие более 250 юных спортсменов, что станет рекордом для подобных соревнований. В Санкт-Петербург приедут яхтсмены более чем из 20 регионов страны.

На первенстве России будут гоняться спортсмены от 11 до 20 лет. За победу сразятся не только представители ведущих школ Северной столицы – «Академии парусного спорта», «Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта» и «Крестовского острова», но и титулованные гонщики из Москвы, Мелеуза, Сочи, Севастополя, Владивостока, Тольятти, Геленджика и других парусных центров страны.

«Первенство России – срез подготовки спортсменов за определенный период. Мы подводим черту под сезоном. Эти соревнования являются отборочными в сборную России на предстоящие первенства мира и Европы 2020 года. Спартакиада в Челябинске доказала, что сборная Санкт-Петербурга – сильнейшая в России», — отметил заместитель старшего тренера «Академии парусного спорта» Олег Чугунов.

Напомним, сборная Санкт-Петербурга выиграла летнюю Спартакиаду учащихся России, которая проходила в Челябинске в начале августа. Спортсмены из Северной столицы взяли золото в классе «29-й» – Илья Чуприна и Родион Бровин из Академии парусного спорта и «ШВСМ по ВВС», «Лазер 4,7» – Ксения Громова («Крестовский остров»), а также «Техно» (среди девушек и мужчин) – Юлия Кавалерчик и Михаил Александров (все – «Крестовский остров»). Кроме того, спортсменка «Академии парусного спорта» Анастасия Щедрина заняла пятое место на чемпионате мира в классе RS:X среди юниоров. Все эти яхтсмены поборются за золото и на первенстве Санкт-Петербурга.

В регате в Санкт-Петербурге также примет участие восходящая звезда отечественного виндсерфинга и чемпионка мира в классе RS:X – москвичка Яна Резникова. Присутствие на соревнованиях таких мастеровитых гонщиков делает их невероятно зрелищными и интересными.



Программа первенства России в международных классах:

28 августа – гоночный день

10:00 – открытие соревнований

12:00 – старт первой гонки.

29 августа – 1 сентября – гоночные дни

12:00 – старт первой гонки.

1 сентября – 18:00 закрытие соревнований, награждение победителей

2 сентября – день отъезда.