Константинова, Трусова и Коляда примут участие в турнире в Братиславе

Российские фигуристки Станислава Константинова и Александра Трусова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) Соревнования состоятся 19-21 сентября.

Помимо Константиновой и Трусовой у девушек в одиночном катании выступит Мария Сотскова.

В одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Кроме того, в соревнования запланированы выступления танцевальные пар. От России заявлены три дуэта — Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В 2018 года Коляда и дуэт Синицина/Кацалапов одержали победы на мемориале Ондрея Непелы. У девушек первенствовала Рика Кихира.