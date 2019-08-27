Константинова, Трусова и Коляда примут участие в турнире в Братиславе

Российские фигуристки Станислава Константинова и Александра Трусова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) Соревнования состоятся 19-21 сентября.
Помимо Константиновой и Трусовой у девушек в одиночном катании выступит Мария Сотскова.
В одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.
Кроме того, в соревнования запланированы выступления танцевальные пар. От России заявлены три дуэта — Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
В 2018 года Коляда и дуэт Синицина/Кацалапов одержали победы на мемориале Ондрея Непелы. У девушек первенствовала Рика Кихира.
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