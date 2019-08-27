Клуб MLB сделал болельщиков участниками мема

Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Сан-Диего Падрес» пошутил над своими болельщиками. Во время исполнения популярного караоке, когда весь стадион поёт одну из популярных песен, организаторы подсунули фанатам рикролл.

Видео доступно на официальной странице клуба «Сан-Диего Падрес» в «Твиттере».



В последнем матче «Падрес» обыграли «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4:3 (0:0,0:0,0:1,1:0,0:1,3:1,0:0,0:0,0:0).



Рикролл — интернет-мем, розыгрыш, заключающийся в предоставлении жертве гиперссылки на музыкальный клип Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» под видом любой другой. Рикроллинг применяется также в реальной жизни, когда какое-то событие прерывается видео- или аудиозаписью «Never Gonna Give You Up».