Экс-игрок NFL: помогите! У меня проблемы с головой

Бывший защитник Национальной футбольной лиги (NFL) Ле'Рон Макклейн пожаловался на проблемы с головой, которые у него возникли после профессиональной карьеры. Бывший спортсмен несколько раз попросил лигу помочь ему.



«Мне нужно проверить свою голову. Я играл защитником со школы. Чёрт возьми, чтобы что-то сделать, требуется слишком много усилий. Мои мозги кипят. NFL, мне нужна помощь с этим дерьмом. Помогите, вашу мать! Им плевать – не обойтись без адвокатов. Мне нужна помощь, но ещё столько бумажной волокиты. Чёрт побери. Я просто вне себя, я удручён, я плачу, я разбит! Пожалуйста. Мне нужно рассказать историю о творящемся безумии в моей голове и о том, как к этому привёл футбол. Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь. NFL швыряет бумаги в лицо. Мне нужно придумать, что с этим делать. Чёрт возьми. Они ни черта не понимают», — написал игрок в «Твиттере».



Ранее федеральный судья утвердил постановление, по которому иски на общую сумму $ 1 млрд о травмах головы у бывших спортсменов может поддерживать только один адвокат из четырёх. Судья Анита Броди назначила на эту должность нью-йоркского адвоката Кристофера Сигера. Теперь только он может заниматься вопросами от имени 20 тысяч человек.