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Лаппинагов и Давыдова выбыли из борьбы за медали на чемпионате мира по дзюдо

Лаппинагов и Давыдова выбыли из борьбы за медали на чемпионате мира по дзюдо
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Аслан Лаппинагов и Дарья Давыдова проиграли в стартовых схватках чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) и выбыли из борьбы за награды.

Лаппинагов, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл уступил шведу Робину Пасеку. Давыдова (до 63 кг) уступила итальянке Эдвиг Гленд.

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Хасан Халмурзаев (до 81 кг) вышел в 1/16 финала, победив Хамиса Хуссейна Али из Танзании и Морада Земури из Катара.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина завоевала серебро в категории до 52 кг. Денис Ярцев стал бронзовым призёром в категории до 73 кг.

Чемпионат мира по дзюдо в Токио завершится 1 сентября. Всего будут разыграны 15 комплектов медалей.

Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Токио
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