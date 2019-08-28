Лаппинагов и Давыдова выбыли из борьбы за медали на чемпионате мира по дзюдо

Россияне Аслан Лаппинагов и Дарья Давыдова проиграли в стартовых схватках чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) и выбыли из борьбы за награды.

Лаппинагов, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл уступил шведу Робину Пасеку. Давыдова (до 63 кг) уступила итальянке Эдвиг Гленд.

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Хасан Халмурзаев (до 81 кг) вышел в 1/16 финала, победив Хамиса Хуссейна Али из Танзании и Морада Земури из Катара.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина завоевала серебро в категории до 52 кг. Денис Ярцев стал бронзовым призёром в категории до 73 кг.



Чемпионат мира по дзюдо в Токио завершится 1 сентября. Всего будут разыграны 15 комплектов медалей.